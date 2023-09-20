США и страны G7 ожидают, что война России против Украины будет продолжаться «годами» — Bloomberg

20 сентября, 18:32
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Защитники Украины ведут огонь на позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Защитники Украины ведут огонь на позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

США и другие западные партнеры Украины готовятся к тому, что развязанная Россией полномасштабная война «затянется на долгие годы», сообщает агентство Bloomberg в среду, 20 сентября.

Как пишет агентство, в Конгрессе США нарастает противодействие дальнейшему финансированию поддержки Украины, несколько кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах призывают «сократить» помощь, а Украина и ее союзники «добились незначительно прогресса» в получении поддержки крупных стран так называемого Глобального Юга, многие из которых настаивают на «мирных переговорах».

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Высокопоставленный чиновник одной из европейских стран Большой семерки заявил Bloomberg, что война может продолжаться еще «шесть или семь лет» и что партнеры Украины должны планировать долгосрочную финансовую поддержку Киева. Медленный прогресс Сил обороны в контрнаступлении «умерил ожидания» партнеров, сказано в статье.

«Это будет нелегко. Это окажет большое давление на общество, на правительства во время различных выборов в Европе… Но наличие среднесрочной стратегии долгосрочной поддержки Украины в конечном итоге приведет нас к успеху», — считает глава МИД Чехии Ян Липавский.

По информации Bloomberg, представители G7 18 сентября провели встречу в кулуарах Генассамблеи ООН, посвященную «мрачным перспективам», и согласились, что полномасштабная война, «скорее всего, продлится в среднесрочной или долгосрочной перспективе».

Евросоюз летом 2023 года объявил о дополнительном пакете помощи Украине на сумму 53 млрд долларов (до 2027 года). Германия пообещала до 2027 года ежегодно выделять Украине 5 млрд евро. В то же время в США выделение 24 млрд долларов на поддержку Украины «сталкивается с растущим сопротивлением в Конгрессе», сообщает агентство. Президент Владимир Зеленский на этой неделе встретится в Вашингтоне с членами Конгресса, в том числе республиканцами, которые «поставили под сомнение необходимость увеличения помощи».

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Bloomberg, что уверен в продолжении поддержки Украины. Он подчеркнул, что отказ от помощи обойдется Североатлантическому альянсу «гораздо дороже в долгосрочной перспективе».

Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН 19 сентября, призвал мировое сообщество не идти на уступки стране-агрессору.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Большая семерка G7 Bloomberg Поддержка Украины Выборы Война России против Украины

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