В Белом доме считают, что новая фаза войны России против Украины может продлиться несколько месяцев 5 апреля, 01:23 Цей матеріал також доступний українською Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что следующая фаза полномасштабной войны России против Украины может длиться «месяцами или дольше». Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

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В США считают, что Россия меняет планы после провала первоначальных целей: теперь она попытается захватить Донбасс и приложит все усилия, чтобы попытаться удержать Херсон, заблокировать Николаев и продолжать давление на Харьков после того, как оккупанты были вынуждены отступить из Киевской области, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев. По данным США, Россия продолжит ракетные и авиаудары по всей территории Украины.



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По словам Салливана, США продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Украине и скоро объявят о новом пакете военной помощи. Также он сказал, что «теперь россияне поняли, что Запад не отступит» в своей поддержке Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге. Украинские защитники уже освободили от оккупантов Киевскую и Житомирскую области.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские войска хотят захватить Донбасс и юг Украины. Украинские защитники усиливают оборону на восточном направлении и на Донбассе.

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