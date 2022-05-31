«Проснется в Москве». Депутат Госдумы РФ предложил выкрасть из Украины посещающих страну западных чиновников 31 мая, 21:09 Цей матеріал також доступний українською Олег Морозов (Фото:Олег Морозов / Telegram)

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов предложил выкрасть из Украины посещающих страну западных чиновников.

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В эфире пропагандистского телеканала Россия 1 он заявил, что это может произойти «в очень недалеком будущем».

«На каком-то этапе в очень недалеком будущем поедет какой-нибудь военный министр натовской страны пообщаться с Зеленским на поезде в Киев — и не доедет. А проснется в Москве», — заявил он.

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После этих слов известная пропагандистка, ведущая шоу Ольга Скабеева спросила, означает ли это, что Морозов предлагает «украсть» чиновников.

Морозов добавил, что в таком сценарии «чиновника могут судить в Москве и признать ответственным за поставки оружия Киеву». Скабеева позже привела в пример глав оборонительных ведомств Великобритании и США Бена Уоллеса и Ллойда Остина.

Это не первое подобное заявление Морозова. В начале полномасштабной войны России против Украины Морозов предлагал начать признавать некоторых россиян «нежелательными» гражданами и не пускать их в Россию, а также провести «денацификацию» Польши после окончания войны в Украине.

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