«Мы — нейтральная страна». Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья
Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)
Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы.
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Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время выступления в Европейском парламенте.
Она подчеркнула, что Молдова — нейтральная страна.
«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы — нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — заявила Санду.
Она также уточнила, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.
«Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», — отметила президент.
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