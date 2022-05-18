«Мы — нейтральная страна». Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья

18 мая, 21:10
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Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы.

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Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время выступления в Европейском парламенте.

Она подчеркнула, что Молдова — нейтральная страна.

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«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы — нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — заявила Санду.

Она также уточнила, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

«Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны», — отметила президент.

https://www.youtube.com/watch?v=JNrfxXZzKCI
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Молдова Приднестровье Майя Санду Война России против Украины

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