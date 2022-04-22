«Нейтральная страна». Молдова жестко отреагировала на планы России по Приднестровью

22 апреля, 20:06
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Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

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Молдова отреагировала на планы России «получить выход в Приднестровье» якобы для «защиты» русскоязычного населения. Кишинев подчеркнул свой нейтралитет в войне с Украиной и призвал Москву его уважать.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщает News maker.

На заявление Москвы отреагировало Бюро реинтеграции Молдовы. Ведомство отвергло обвинения в «притеснении» русскоязычного населения, назвав их «необоснованными» и «неприемлемыми».

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«На территории Молдовы, государства-члена Совета Европы, гарантируют и соблюдают основные права и свободы всех жителей, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка», — цитирует издание заявление Бюро.

В ведомстве подчеркнули, что Молдова — нейтральная страна. Также там потребовали от Москвы воздержаться от заявлений, которые могут обострить ситуацию.

22 апреля Россия назвала цель «второго этапа» войны против Украины. По их мнению, это даст еще один выход в Молдову, где уже замечают «притеснение русскоязычного населения».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Молдова Российская пропаганда Антипропаганда Война России против Украины

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