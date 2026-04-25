Президент США Дональд Трамп и его переговорщики заняты Ираном , тогда как ни Россия, ни Украина не видят путей к победе в войне или договоренности о мире, констатировало издание The New York Times .

Издание добавило, что Европа готовится к длительной войне в Украине, с меньшим ожиданием урегулирования путем переговоров между Москвой и Киевом.

Украина вынуждена продолжать войну на истощение с Россией без каких-либо признаков ее конца в ближайшее время.

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В статье констатируется, что никто не ожидает окончания войны без активного участия США и их давления на Россию, которое Трамп всегда осуществлял неохотно, а другого посредника, который имел бы влияние как на Украину, так и на Россию, пока нет.

Через пятнадцать месяцев после того, как Трамп пообещал прекратить войну за один день, «мы оказались в основном там, где начали переговоры», отметил аналитик по вопросам России и Украины Джеймс Шерр во время своего выступления в Киеве.

Он добавил: «Европейцы все больше понимают, что существует фундаментальная несовместимость интересов и целей между Украиной и Россией, и единственный разумный курс — продолжать стоять на стороне Украины и не позволять России победить военными или политическими средствами».



Аналитик также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «лишился 80 процентов иллюзий» относительно своей способности получить поддержку Трампа. Украинцы считают, что держатся на плаву в военном плане и что конец войны «наступит на поле боя, если вообще наступит», сказал он.

По данным NYT, Киев и Вашингтон продолжают «некоторые закулисные переговоры» на более низком уровне, а украинская сторона продолжает настаивать на трехсторонних переговорах с участием США и РФ, которая их отвергает.

"Украинцы даже предложили назвать территорию восточного Донбасса, отступления с которой Москва и Вашингтон требуют от Украины, Доннилендом, пытаясь апеллировать к тщеславию Трампа. Но серьезные переговоры пока прекратились", — отмечается в статье.

Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече контактной группы по вопросам Украины в этом месяце заявил: «Правда в том, что Россия никогда не воспринимала их (переговоры с Украиной и США о прекращении войны — ред.) серьезно», — и добавил, что из-за этого «еще важнее поддерживать Украину».

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NYT называет «мощным знаком преданности Украине» решение Евросоюза предоставить ей беспроцентный заем в размере 90 миллиардов евро, принятое 22 апреля. Также Европа поддержала Украину еще двумя пакетами санкций против России. 23 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций, который ранее блокировал венгерский премьер Виктор Орбан, и там уже работают над 21-м пакетом.

Несколько европейских чиновников, которые общались с NYT анонимно, выразили надежду, что российский диктатор Владимир Путин смирится с тем, что Россия «получила в Украине все, что могла, и должна сохранить свои победы», перейдя к серьезным мирным переговорам. В то же время они признали, что Путин хочет иметь дело с Вашингтоном, а не с Брюсселем.

Европейцы приветствовали бы восстановление серьезного взаимодействия с американской стороной, если это будет означать побуждение к уступкам не только Зеленского, но и Путина, отмечается в статье.

По словам Александра Габуева, директора Центра Карнеги Россия Евразия, с европейскими деньгами Украина получила ресурсы на некоторое время, и ей «не нужна сделка любой ценой в этом году».

«Не похоже, что россияне получат существенные достижения, но будут продолжать терпеть колоссальные потери ради небольших, тогда как экономическое давление на Москву несколько облегчилось благодаря более высоким ценам на энергоносители", — добавил Габуев.

Кроме того, директор Центра Карнеги Россия Евразия выразил мнение, что пока ни одна из сторон не испытывает большого давления в вопросе урегулирования.

Клаудия Мейджор, эксперт по вопросам обороны немецкого фонда Маршалла, считает, что украинцы достигли определенного успеха в повреждении российской нефтяной инфраструктуры, но проблема для европейцев заключается в том, что «не хватает теории победы для Украины».

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По ее словам, идея заключалась в том, чтобы оказывать достаточное давление на Россию, заставляя ее изменить свои расчеты, «но мы никогда не давали украинцам достаточно для этого».

«Сейчас мы просто пытаемся держать украинцев в игре, пока что-то не изменится в Москве — кто-то не умрет, не будет выброшен в окно, или экономика не рухнет. Но это не стратегия», — пояснила она.



Зеленский выразил возмущение позицией американцев, которые продолжают поддерживать требования российского диктатора. Президент Украины ищет новых дипломатических и военных партнеров, обменивается опытом использования беспилотников с Саудовской Аравией и странами Персидского залива, а также заключает соглашения о производстве оружия с Великобританией и Германией, напоминает NYT.

Также он резко раскритиковал решение Трампа ослабить санкции на добычу российской нефти, чтобы сдержать мировые цены на энергоносители, заявив: «По моему мнению, Россия снова играет с американцами — играет с президентом Соединенных Штатов». Кроме того, Зеленский заявил, что сопротивлялся давлению со стороны неназванных сторон — опосредованно, Вашингтона — относительно прекращения атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

Официальные лица ЕС признают, что они слишком преданы Украине, чтобы Москва считала их посредником. Несмотря на это, переговоры с РФ пытался начать Париж.

В феврале президент Эммануэль Макрон отправил в Москву своего главного советника по вопросам внешней политики Эммануэля Бонна. Он стремился прервать отстранение от переговоров представителей Европы, но россияне отнеслись к этому пренебрежительно. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту попытку «жалкой дипломатией».

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NYT добавляет, что Путин не достиг своих целей, несмотря на выгоду для российской экономики из-за повышения цен на энергоносители.

«Итак, война продолжается, и прекращение огня или урегулирование все еще кажется далеким», — подытоживается в статье.