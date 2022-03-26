Министр обороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции страны по Украине

26 марта, 00:13
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Яна Чернохова (Фото:Jana Černochová / Facebook)

Яна Чернохова (Фото:Jana Černochová / Facebook)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу с коллегами из Венгрии, Польши и Словакии.

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В своем Twitter Чернохова написала, что «всегда поддерживала V4 [Вышеградскую группу]» и что ей «очень жаль, что дешевая российская нефть для венгерских политиков важнее, чем украинская кровь». По словам министра, она не хочет участвовать в предвыборной кампании в Венгрии.

Видео дня
https://twitter.com/jana_cernochova/status/1507390311307554821

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна запретила поставлять Украине оружие через территорию своей страны.

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24 марта президент Владимир Зеленский обратился к Орбану, призвав его определиться, на чьей он стороне во время полномасштабной войны России против Украины. На следующий день в Венгрии опять заявили, что не разрешат поставки оружия через свою территорию и не будут поддерживать энергетический пакет санкций против России.

В МИД Венгрии также говорят, что не могут отказаться от российских нефти и газа.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Чехия Венгрия Украина-Чехия Украина-Венгрия Война России против Украины

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