«Это грустно». Медведев сравнил Бундестаг с нацистами из-за решения об оружии для Украины 28 апреля, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил Бундестаг с его нацистскими предшественниками из-за поддержки им поставок тяжелого вооружения для Украины.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в немецком парламенте под другим названием в прошлом веке», — отметил Медведев.

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Он пригрозил, что это все может «печально закончиться».

«Это грустно для парламента. Печально заканчивается», — пригрозил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия Украине представляют угрозу безопасности европейского континента.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Такое решение поддержали 586 депутатов, 100 высказались против, еще семь воздержались. Документ теперь позволяет правительству Германии «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы производства Германии».

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Позже он заявил, что, несмотря на увеличение военной помощи западных союзников, у Вооруженных Сил Украины все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии. 22 апреля Зеленский сказал, что партнеры начали передавать Украине то оружие, о котором она просила.



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