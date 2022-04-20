«Предотвратить нападение на Россию». Медведев назвал смысл войны против Украины

20 апреля, 18:10
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Поддержи НВ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смысл полномасштабного российского вторжения в Украину. Он якобы заключается в «предотвращении нападения на Россию и спасении людей на Донбассе».

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе — в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны», — сказал Медведев в видеообращении.

Видео дня

20 апреля Медведев заявил о том, что Женевская конвенция не распространяется на иностранцев, которые воюют за Украину против российских захватчиков.

Читайте также:
Американское подкрепление. Десантник из Техаса, воевавший в Ираке, объясняет, почему теперь защищает Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину прибыли опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы войти в состав интернационального легиона на фоне полномасштабного вторжения России.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Российская агрессия Дмитрий Медведев Война на Донбассе Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X