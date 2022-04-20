«Предотвратить нападение на Россию». Медведев назвал смысл войны против Украины 20 апреля, 18:10 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смысл полномасштабного российского вторжения в Украину. Он якобы заключается в «предотвращении нападения на Россию и спасении людей на Донбассе».

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«Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе — в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны», — сказал Медведев в видеообращении.

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20 апреля Медведев заявил о том, что Женевская конвенция не распространяется на иностранцев, которые воюют за Украину против российских захватчиков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину прибыли опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы войти в состав интернационального легиона на фоне полномасштабного вторжения России.



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