Ветеранка войны, руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Radio NV отметила, что война России против Украины может продолжаться еще 12 лет или даже больше.

«Война объективно длится уже 12 лет и, к большому сожалению, такая реальность может продолжаться еще в разных фазах, в разных доменах, в разной динамике, с моментами и эскалации, и определенного затухания, каких-то коротких перемирий, еще добрых 12 лет, а то и больше. Мы не знаем. Мы знаем, что, к сожалению, кремлевский дед (российский диктатор Владимир Путин — ред.) сейчас имеет самый лучший медицинский уход и говорит с [лидером Китая Цзиньпином] Си о том, чтобы через разные биотехнологии себя продлить чуть ли не на вечность. Конечно, всегда может быть какой-то черный лебедь, но есть тенденции к тому, что война будет продолжаться», — заявила Берлинская в эфире Radio NV.

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Она подчеркнула, что Путин единственный в мире, кто может прекратить войну за один день, но делает все, чтобы ее продолжить.

«Это означает для нас, что мы можем жить в таком режиме еще годы, и что войну не могут тянуть на себе одни и те же люди. То есть эту нагрузку нужно делить равномерно, справедливо», — сказала руководительница Центра поддержки аэроразведки.

2 октября агентство Bloomberg писало, что Москва готовится к тому, что война против Украины будет продолжаться еще годами, планируя рекордные военные расходы и отвергая планы по их сокращению. Прогнозируемые военные расходы РФ на следующий год составят 17,1 триллиона рублей (205 миллиардов долларов). Это означает увеличение более чем на 40% по сравнению с расходами на оборону, запланированными на этот год (фактические суммы остаются засекреченными), и почти на 380% по сравнению с годом, предшествующим началу полномасштабного военного вторжения в Украину, отмечается в статье. Официальные лица прогнозируют лишь незначительное снижение — до 16,6 триллиона рублей в 2028 году и 16,3 триллиона рублей в 2029 году.