«Ужасно». Макрон отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске 8 апреля, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Обстрел вокзала в Краматорске, 8 апреля (Фото:Владимир Зеленский / Facebook)

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обстрел российскими оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 мирных жителей.

На своей странице в Twitter он подчеркнул, что Европейский союз продолжает поддерживать Украину. В частности, ЕС планирует ввести новый пакет санкций против РФ.

«Украинские мирные жители бегут, чтобы избежать худшего. Их оружие? Коляски, мягкие игрушки, багаж. Сегодня утром на Краматорском вокзале семьи, которые собирались уезжать, испытали ужас. Десятки погибших, сотни раненых. Ужасно», — заявил он.

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Он также добавил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать украинцев, которые были вынуждены покинуть Украину в результате полномасштабного вторжения России.

«Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова: везде в Украине мы будем поддерживать расследования, чтобы восторжествовала справедливость. Мы думаем о семьях, которые продолжают бежать, мы приветствуем их в нашем Союзе, в нашем Союзе мира», — добавил он.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что вокзал в Краматорске обстреляли кассетными боеприпасами из Искандера, но позже уточнил, что, по обновленной информации, вокзал был атакован Точкой-У.

По предварительным данным, не менее 50 человек погибли и около 300 получили ранения в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска



Как сообщили в полиции, удар пришелся на временный зал ожидания. Там находились сотни пассажиров, ожидавших эвакуационного поезда.

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