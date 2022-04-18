Макрон заявил, что не общался с Путиным после событий в Буче 18 апреля, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не общался напрямую с кремлевским диктатором Владимиром Путиным после того, как стали известны зверства оккупантов в Буче Киевской области.

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Глава Франции, в то же время, допустил разговор в будущем, сообщает France 5.

«Я не разговаривал с ним напрямую с тех пор. Но я не исключаю, что вновь сделаю это. Европа и, в том числе Франция, будучи членом СБ ООН и мощной державой, должны вести диалог», — заявил Макрон.

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Президент Франции подчеркнул, что готов приехать в Киев только когда «сможет принести реальную пользу».

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Киевской области, была умышленной.

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