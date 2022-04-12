«Обида переросла в параною». Макрон назвал причины нападения Путина на Украину

12 апреля, 22:52
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Эммануэль Макрон (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обида российского диктатора Владимира Путина переросла в параною и это подтолкнуло его к решению развязать войну против Украины.

Об этом сообщает BFM Tv.

Французский лидер добавил, что последние годы глава Кремля практически находился в международной изоляции.

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«Его обида переросла в параною», — заявил Макрон.

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Он также добавил, что пандемия коронавируса отыграла в этом значимую роль.

«Роль COVID также не следует недооценивать. Он месяцами оказывался в Сочи, запирался, меньше общался с другими главами государств», — добавил Макрон.

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При этом президент считает, что Путин «уважает Францию ​​и проводит различие с остальным Западом». Однако, по его словам, у главы Кремля действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании россиян, что его главная тема связана с США.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Эммануэль Макрон Война России против Украины

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