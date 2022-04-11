Макрон готов приехать в Киев, но при одном условии 11 апреля, 21:50 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:Lewis Joly/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе установления мира, а не ради визита как такового.

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Об этом сообщает BFMTV.

Президент Франции не отказывается от поездки в Киев. Однако Макрон не хочет, чтобы визит превратился в формальность.

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«Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда только для того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России», — рассказал он.

Первый тур президентских выборов во Франции, состоявшийся в воскресенье, 10 апреля, выиграл действующий лидер республики Эммануэль Макрон.

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