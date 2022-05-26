«Опасная тенденция». Литва против того, чтобы Украина отдавала часть своих земель ради мира 26 мая, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Габриэлюс Ландсбергис (Фото:DELFI / Andrius Ufartas)

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис считает, что предложения западных политиков и экспертов отдать часть территории Украины во имя мира опасны и для Литвы.

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Об этом сообщает Delfi.

Он подчеркнул, что мир не должен «нормализовать» режим диктатора Путина.

«Они опасны для нас, Литвы, потому что они не только нормализуют отношения с этим режимом (российского диктатора Владимира Путина — ред.), но и нормализуют то, что этот режим делает», — заявил глава МИД Литвы.

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«Это очень сильный сигнал всем другим агрессорам, потенциальным преступникам, что если ты совершаешь преступление и тебя не уничтожат в течение трех месяцев, то все хорошо, все может так и остаться», — сказал он.

По словам главы литовской дипломатии, предложения признать часть территории Украины по России направлены просто на нормализацию сложившейся ситуации.

«Мне кажется, что это очень опасная тенденция. С одной стороны, путинский режим, правящий сегодня в России, мы называем режимом, совершающим геноцид — он готов стереть с лица земли людей только за то, что они принадлежат той или иной нации. Любая нормализация отношений с этим режимом мне непонятна. Заявления и Киссинджера, и других глав государств в этом направлении коренным образом неадекватны той реальности, которую мы наблюдаем сегодня», — сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что об окончании этой войны можно объявить только в Киеве и на его условиях.

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