Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения 30 мая, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Новую партию оружия в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям отправят Вооруженным силам Украины литовские власти.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украины. Вооруженные силы получат антидроны, тепловизоры и ударный беспилотник.

Видео дня

«Вскоре Литва передаст Украине не только обещанные бронетехнику, грузовики и внедорожники, но также новую партию антидронов и тепловизоров. И, конечно, Байрактар, который приобретут на собранные литовцами деньги», — написал глава Минобороны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.