Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения

30 мая, 23:24
Цей матеріал також доступний українською
Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Новую партию оружия в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям отправят Вооруженным силам Украины литовские власти.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украины. Вооруженные силы получат антидроны, тепловизоры и ударный беспилотник.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=Ty7kTsdfYk4

«Вскоре Литва передаст Украине не только обещанные бронетехнику, грузовики и внедорожники, но также новую партию антидронов и тепловизоров. И, конечно, Байрактар, который приобретут на собранные литовцами деньги», — написал глава Минобороны.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1531333725161676800
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Оружие Российская агрессия Вооружение Военная помощь Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X