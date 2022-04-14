Литва отреагировала на планы России стянуть ядерное оружие в Балтику 14 апреля, 22:05 Цей матеріал також доступний українською Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в угрозах России стянуть ядерное оружие в Балтику нет ничего нового. Она приветствовала решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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Об этом сообщает Delfi.

Она подчеркнула, что Калининград уже долгое время является милитаризованной зоной.

«Калининград уже много лет является сильно милитаризованной зоной и находится в Балтийском регионе. В том, что Россия угрожает, нет ничего нового», — сказала Шимоните в ответ на просьбу журналистов прокомментировать угрозу Кремля стянуть ядерное оружие в Балтику, если Финляндия и Швеция станут членами НАТО.

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Премьер приветствовала решение Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО. По ее словам, безопасность в регионе является общей задачей и участие Финляндии и Швеции в Альянсе позволит усилить решение этой задачи.

Издание Times со ссылкой на источники писало, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, они станут противниками РФ, и пригрозил последствиями.

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