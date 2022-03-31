Лидеры ЕС призвали ввести санкции против Китая, если он поддержит Россию в войне против Украине — The Guardian 31 марта, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Флаг Китая (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Европейский Союз планирует пригрозить Китаю введением санкций в случае поддержки России в войне против Украины, сообщает The Guardian со ссылкой не западных дипломатов.

Война России против Украины — главные события 31 марта



1 апреля в режиме видеоконференции состоится саммит ЕС-Китай. Российско-украинская война, вероятно, станет центральной темой переговоров.

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Европейские дипломаты считают, что лидеры Евросоюза обязаны передать китайским властям сигнал о недопустимости любой помощи РФ. Речь идет не только о военно-технической помощи, но и о поддержке попыток России избежать санкций.

«Смысл должен быть четким: любая военная либо финансовая поддержка Китаем России, в частности для обхода санкций, будет иметь серьезные последствия для взаимоотношений между ЕС и Китаем», — заявил в комментарии один из топ-дипломатов.

Его коллега добавил, что саммит станет определяющим для двусторонних отношений на годы вперед. Если китайские власти решаться на поддержку РФ, то лишь усилят крепкий трансатлантический союз.

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