Лидеры ЕС призвали ввести санкции против Китая, если он поддержит Россию в войне против Украине — The Guardian
Флаг Китая (Фото:REUTERS/Thomas Peter)
Европейский Союз планирует пригрозить Китаю введением санкций в случае поддержки России в войне против Украины, сообщает The Guardian со ссылкой не западных дипломатов.
Война России против Украины — главные события 31 марта
1 апреля в режиме видеоконференции состоится саммит ЕС-Китай. Российско-украинская война, вероятно, станет центральной темой переговоров.
Европейские дипломаты считают, что лидеры Евросоюза обязаны передать китайским властям сигнал о недопустимости любой помощи РФ. Речь идет не только о военно-технической помощи, но и о поддержке попыток России избежать санкций.
«Смысл должен быть четким: любая военная либо финансовая поддержка Китаем России, в частности для обхода санкций, будет иметь серьезные последствия для взаимоотношений между ЕС и Китаем», — заявил в комментарии один из топ-дипломатов.
Его коллега добавил, что саммит станет определяющим для двусторонних отношений на годы вперед. Если китайские власти решаться на поддержку РФ, то лишь усилят крепкий трансатлантический союз.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.