«Риск голода». Война России против Украины может привести к глобальному продовольственному кризису — МИД Франции 21 марта, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Жан-Ив Ле Дриан (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС должен смириться с перспективой того, что война России против Украины может привести к «чрезвычайно серьезному» глобальному продовольственному кризису.

Об этом сообщает Politico.

«Мы должны быстро взять под контроль эту новую ситуацию», — сказал Ле Дриан.

По его словам, глобальная продовольственная безопасность дает сбои не из-за санкций, а из-за войны.

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«Потому что нет никаких санкций в отношении продовольствия. Именно война становится проблемой, которая завтра принесет с собой риск голода», — сказал он.

Глава МИД добавил, что из-за войны нельзя посеять пшеницу.

«Мы видим последствия войны, невозможность собрать урожай, посеять, экспортировать», — сказал он.



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