Лавров заявил, что Россия «никому не угрожает» ядерной войной 29 апреля, 22:36 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность начала ядерной войны, обвинив попутно Запад.

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Его слова приводят пропагандисты из РИА Новости.

По мнению российского высокопоставленного чиновника, Россия не угрожает никому ядерной войной. Он добавил, что «разговоры об этом» якобы начинают западные страны.

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«Мы не считаем себя в состоянии войны с НАТО, потому что это станет шагом, который увеличил бы риски того, что мы только что обсуждали (ядерную войну — ред.)», — заявил он.

Лавров добавил, что Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО. А такое развитие событий «увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить».

«К сожалению, есть ощущение, что НАТО считает, что ведет войну с Россией. НАТО, США, европейские лидеры, многие из которых, в частности в Британии, в США, в Польше, во Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Боррель прямо говорят о том, что Владимир Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена. Когда кто-то использует такие понятия, я думаю, они считают, что ведут войну с тем, кого ты хочешь победить», — подытожил он.

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