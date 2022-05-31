Лавров приедет в Турцию, чтобы обсудить разблокировку портов
Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTER)
Турция готова присоединиться к диалогу Украины и России по вопросу разблокировки портов. В начале июня по этому вопросу в Анкару приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает АА.
Он также добавил, что сообщил об этом главу МИД Украины Дмитрия Кулеба.
«Лавров приезжает в Турцию 8 числа (июня, — ред.). Мы сказали и украинцам. Я сказал Дмитрию Кулебе (глава МИД Украины, — ред.), что мы не хотим создавать впечатление, что наша дверь всегда открыта только для одной стороны», — рассказал он.
По его словам, разблокировке украинских портов мешают мины, «установленные Украиной в море в Одесской области». Проблем добавляют и санкции, применяемые к российским судам в сфере страхования, хотя технически те же мины можно обезвредить за одну-двк недели.
«Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили отсюда в порты Одессы. Россия также не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие в Украину. Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки», — отметил он.
К тому же, Чавушоглу добавил, что Турция работает с ООН по этому вопросу. Ее задача, по мнению министра, состоит в том, чтобы «сделать этот коридор открытым и днем, и ночью».
«У ООН есть предложение. Создание четырехсторонней контактной группы, состоящей из ООН, Турции, России и Украины. Мы сказали «да», — резюмировал он.
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