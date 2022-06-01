Лавров предупредил Запад, что отправка оружия Украине может сделать его «стороной конфликта»

1 июня, 18:10
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Сергей Лавров (Фото:Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS)

Россия считает, что поставки вооружения в Украину создают риски вовлечения третьих стран в конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил Запад о «возможных последствиях».

Об этом сообщает Интерфакс.

Лавров прокомментировал возможное предоставление Украине «натовских» систем залпового огня. Он считает, что таким образом Украина якобы хочет втянуть Запад в конфликт.

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«Это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы привлечь Запад к военным действиям», — сказал он.

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Также глава МИД заверил, что Россия передавала свои «предупреждения» по каналам, которые существуют между РФ и ключевыми западными государствами".

«Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части, (это понимают). Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции», — заявил Лавров.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Оружие Российская агрессия МИД России Сергей Лавров Вооружение Военная помощь Запад Российская пропаганда Война России против Украины

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