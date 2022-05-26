Лавров предостерег Запад от поставок Украине оружия, способного бить по территории РФ

26 мая, 22:57
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Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украине вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации.

В интервью RT Arabic он подчеркнул, что такое вооружение якобы лично требует президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА-Новости.

«Мероприятие призвало нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать в Российскую Федерацию. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», — сказал Лавров.

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Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях подобных решений.

«Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», — отметил Лавров.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия МИД России Сергей Лавров Российская пропаганда Владимир Зеленский Война России против Украины

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