«Грубые и системные нарушения». Латвия поддерживает исключение России из Совета ООН по правам человека 4 апреля, 22:13 Цей матеріал також доступний українською Военные преступления в Бучи (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Латвия отреагировала на зверства и военные преступления, которые совершает Российская Федерация в Украине. Правительство требует исключить РФ из Совета ООН по правам человека.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Он подчеркнул, что такой стране нет места в этой организации.

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«Латвия поддерживает отстранение Российской Федерации от Совета ООН по правам человека и будет голосовать соответствующим образом. Страна, которая развязала войну против Украины, совершает грубые и системные нарушения прав человека и военным преступлениям нет места в Совете ООН по правам человека», — уточнил он.

США также обратятся к Организации Объединенных Наций с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека

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