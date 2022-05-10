«Слишком щедрый подарок Путину». Кулеба рассказал о риске непринятия нового пакета санкций ЕС 10 мая, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/Pool)

Непринятие Европейским союзом шестого санкционного пакета против России будет означать «слишком щедрый подарок российскому диктатору Владимиру Путину». При этом также будет сигнализировать о расколе внутри блока.

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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Украинский министр подчеркнул, что в интересах самого же ЕС найти решение этого вопроса.

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«Сейчас продолжаются дискуссии внутри Европейского союза: как преодолеть венгерское вето на 6−1 санкционный пакет. Это внутреннее дело ЕС, как найти это решение. Но, думаю, в интересах самого Евросоюза это решение найти. Потому что в случае непринятия — это будет слишком щедрым подарком Путину, не только с точки зрения санкций, которые не будут применены, но и демонстрацией раскола в самом ЕС», — отметил Кулеба.

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