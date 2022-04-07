«Часть системы Путина». Лавров хочет сорвать переговоры между Украиной и Россией — Кулеба
Сергей Лавров (Фото:Kochetkov/Pool via REUTERS)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности к новым встречам с российским министром Сергеем Лавровым, несмотря на его соучастие в военных преступлениях РФ в Украине.
Война России против Украины — главные события 7 апреля
Во время брифинга 7 апреля он подчеркнул, что риторика российской стороны направлена на срыв переговоров. При этом украинский министр готов продолжать работать над этим вопросом.
«Из того, что я слышал от министра Лаврова, я никакого оптимизма не получаю. Каждый его комментарий нацелен на срыв переговоров, а не на их продолжение. Я уже с ним встречался в Анталии. У меня нет к нему каких-то особых чувств, которые помешали бы мне с ним встретиться снова, если это нужно Украине», — заявил дипломат.
Кулеба добавил, что отвержение российским министром зверств в Буче и других городах и селах Киевской области делает его соучастником преступлений. Однако официальный статус Лаврова придает смысл разговорам с ним.
«Лавров часть системы Путина. То, что он оправдывает преступления совершенные в Буче и других городах, селах Украины и называет их фейком, делает его соучастником. Но я готов встречаться, потому что он официальное лицо. Если это вопрос мира в Украине, то я готов встречаться с кем угодно», — подытожил министр.
После переговоров делегаций в Турции 29 марта украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.
Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.
Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.
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