Кулеба и Блинкен обсудили усилия по прекращению войны России против Украины
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
На своей странице в Twitter украинский министр сообщил, что стороны обсудили усилия по прекращению жестокой и полномасштабной войны России против Украины. Также они затронули многочисленные военные преступления со стороны РФ.
«Для этого крайне важно и дальше укреплять обороноспособность Украины, усиливать давление на Россию и использовать все доступные дипломатические инструменты», — сообщил Кулеба.
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