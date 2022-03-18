Кулеба и Блинкен обсудили усилия по прекращению войны России против Украины 18 марта, 23:18 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

На своей странице в Twitter украинский министр сообщил, что стороны обсудили усилия по прекращению жестокой и полномасштабной войны России против Украины. Также они затронули многочисленные военные преступления со стороны РФ.

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«Для этого крайне важно и дальше укреплять обороноспособность Украины, усиливать давление на Россию и использовать все доступные дипломатические инструменты», — сообщил Кулеба.

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