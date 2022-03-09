Кулеба — Германии: Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным, откройте глаза, Украина нуждается в помощи 9 марта, 11:34 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию открыть глаза и увеличить помощь Украине.

Об этом сообщает Die Welt.

«Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия», — написал он.

Министр призвал Германию ввести еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты.

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Кулеба напомнил, что Украина еще до начала войны просила оружие.

«В ответ слышали рассказы об „исторической ответственности“, которая почему-то распространялась на россиян, но не на украинцев. Мы просили не строить Северный поток-2. Но вы говорили, что это сугубо „коммерческий“ проект. Мы предостерегали, что Путин — это зло такого масштаба, которого мир не видел 80 лет. Мы просили не повторять ошибок прошлого и остановить его до катастрофы. Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным», — сказал он.

Глава ведомства заявил, что таких масштабов ненависти, разрушения и горя, которые уже сейчас причиняет Украине Путин, не видели с 1940-х годов.

«Я прошу вас. Откройте глаза. Безусловно, Гитлер был уникальным злом. Но таких масштабов ненависти, разрушения и горя, которые уже сейчас причиняет нам Путин, Украина и Европа не видели с 1940-х годов. Вы как никто другие знаете, что в такой ситуации каждый час задержки и сомнений стоит жизней и еще большей катастрофы», — сказал он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: среда, 9 марта — 14-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

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