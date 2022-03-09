«На каком этапе ты продал душу дьяволу?». Одесский военный обратился к брату-депутату Госдумы РФ — видео 9 марта, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Николай Кондрацкий (Фото:Скриншот/Youtube/Sergey88/Подполковник ВСУ Николай Кондрацкий)

Подполковник ВСУ Николай Кондрацкий обратился к своему двоюродному брату, депутату Госдумы РФ Анатолию Выборному из-за вторжения России в Украину.

«Вспомни, брат, как мы гуляли в детстве, как мы играли в войнушку, как мы ходили за грибами, как мы встречались с нашими семьями в домашнем кругу на все праздники, как мы ходили на кладбище и проведывали наших бабушку и дедушку», — сказал он.

Украинский военный спросил у Выборного, когда он продал душу дьяволу?

«Хочу спросить у тебя, брат, как так получилось, на каком этапе ты продал душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности?» — сказал он.



Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: среда, 9 марта — 14-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

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