Подоляк назвал условие для переговоров Зеленского с Путиным

27 апреля, 22:19
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Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)

Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что переговоры России и Украины состоятся тогда, когда страна-агрессор будет готова воспринять мир таким, какой он есть.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

В эфире телемарафона он заявил, что Россия еще не избавилась от иллюзий, которые дают ей возможность продолжать боевые действия в Украине. Также у оккупантов есть еще достаточный ресурс и резерв.

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«Нам еще придется доказать им их право на то, чтобы принять мир на условиях Украины. А когда будут переговоры — это вопрос не сегодня и не завтра, это вопрос того, когда Россия будет готова воспринять мир таким, какой он есть», — сказал советник.

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Подоляк отметил, что для переговоров президентов Украина должна подготовить юридическую и эмоциональную составляющую.

«Поэтому мы должны подготовить и юридическую составляющую переговоров президентов, и эмоциональную составляющую. Более того, мы должны ожидать, что Россия вернется к реальной оценке того, что происходит в Украине. После этого встреча лидеров состоится и будем иметь результат», — добавил он.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Переговоры с Россией Владимир Зеленский Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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