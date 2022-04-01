Есть еще вопросы. Говорить о встрече Зеленского и Путина пока рано — советник Эрдогана 1 апреля, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)

Говорить о встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина пока рано. Еще остаются вопросы, которые требуют решения.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Об заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, страна считает неуместным сжигать мосты с Россией, поскольку кто-то должен быть посредником, который будет поддерживать связь с оккупантом.

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«Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил раньше, сжигать все мосты с Россией нельзя. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс?», — заявил Калин.

Также, как отметил спикер, говорить о встрече Путина и Зеленского пока рано, поскольку есть достаточно вопросов, которые требуют решения.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова будет принять встречу Зеленского и Путина.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. По их итогам Украина предложила договор о гарантиях безопасности.

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Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган заявил, что прогресс на переговорах позволит устроить личную встречу Зеленского и Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.

Зеленский систематически заявлял, что готов лично встретиться с Путиным.

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