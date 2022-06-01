«Задача-мечта». Кулеба рассказал о планах сделать границу между Польшей и Украиной «незаметной» 1 июня, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:НВ)

Украина и Польша хотят сделать «незаметной» границу между странами, но это необходимо согласовать с правилами Евросоюза.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что на данный момент это «задача-мечта».

Видео дня

«В принципе это задача-мечта, задача-максимум. Чтобы организовать полный общий контроль на украинско-польской границе. Это не отсутствие контроля, но это общий контроль, который сделает эту границу незаметной», — подчеркнул министр.

По словам главы дипломатического ведомства, в этом вопросе значительную роль играет Европейская комиссия, у которой есть правила функционирования Шенгенской зоны. Поэтому такие цели необходимо будет согласовывать с нормативными рамками Евросоюза.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.