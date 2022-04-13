Финляндия примет решение по членству в НАТО в ближайшие несколько недель — премьер 13 апреля, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Финляндия задумалась о членстве в НАТО после войны России против Украины (Фото:Jaakko Kemppainen/Unsplash)

Финляндия примет решение о членстве в НАТО в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщила финский премьер-министр Санна Марин, пишет Bloomberg.

«Оно будет быстрым, и будет принято в течение недель, а не месяцев», — уточнила она.

Точные сроки, когда может быть объявлено решение, марин не назвала.

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Накануне правительство Финляндии представило «белую книгу», которая, вероятно, положит начало официальному процессу присоединения к Альянсу.

Британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

Кремлевский режим такое известие воспринял с возмущением. По словам его спикера Дмитрия Пескова, вступление этих стран в НАТО якобы все равно не обеспечит безопасности европейских стран.

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