The Times опубликовало материал о том, как китайские хакеры вели кибератаки на Украину перед вторжением России. В СБУ опровергли 1 апреля, 23:20 Цей матеріал також доступний українською Флаг Китая (Фото:Priscila Martins/flickr.com)

Источники британского издания The Times в СБУ утверждают, что китайские правительственные хакеры провели ряд кибератак на украинские военные и энергетические объекты накануне вторжения российских войск. Однако в ведомстве эту информацию опровергли.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Журналисты сообщили, что якобы их анонимный источник в СБУ поделился отчетами, предназначенными для служебного пользования. Авторы материала предполагают, что, по всей вероятности, отчеты подготовила разведка другой страны.

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Согласно этим документам, китайское правительство координировало ряд мощных кибератак более чем на 600 веб-ресурсов, связанных с Министерством обороны Украины и других органов власти. Серия атак началась перед завершением Зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, а наиболее мощные из них пришлись на 23 февраля — накануне полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину 24 февраля.

Цели охватывали данные военных органов, как Государственной пограничной службы, Совета национальной безопасности и обороны и Министерства обороны, так и гражданских объектов, вроде Национального банка, Министерства финансов, Госатомрегулирования и Укрзализныци.

Методы, которые применили хакеры Китая, были нацелены на кражу важных данных, а также поиск уязвимостей для уничтожения информации о критической инфраструктуре.

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Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии НВ сообщил, что украинские спецслужбы не предоставляли СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая.

«СБУ не имеет отношения к выводам, которые обнародовали журналисты издания The Times. В СБ Украины пока нет таких данных и никакое расследование на этот счет не ведется», — заявил он.

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