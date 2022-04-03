Китай заявил ЕС, что будет добиваться прекращения войны России против Украины, но «по-своему» 3 апреля, 09:14 Цей матеріал також доступний українською Китай заявил, что будет добиваться прекращения войны России против Украины «по-своему» (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Китай заявил ЕС, что будет добиваться прекращения войны России против Украины, но это будет происходить на его собственных условиях, отклоняя давление в пользу более жесткой позиции по отношению к РФ.

Война России против Украины — главные события 3 апреля



Об этом сообщает Reuters.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира «по-своему», а президент Си Цзиньпин сказал, что надеется, что ЕС будет относиться к Китаю «независимо».

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«Мы призвали Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права», — сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.



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