Китай заявил ЕС, что будет добиваться прекращения войны России против Украины, но «по-своему»
Китай заявил, что будет добиваться прекращения войны России против Украины «по-своему» (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)
Китай заявил ЕС, что будет добиваться прекращения войны России против Украины, но это будет происходить на его собственных условиях, отклоняя давление в пользу более жесткой позиции по отношению к РФ.
Война России против Украины — главные события 3 апреля
Об этом сообщает Reuters.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира «по-своему», а президент Си Цзиньпин сказал, что надеется, что ЕС будет относиться к Китаю «независимо».
«Мы призвали Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права», — сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.
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