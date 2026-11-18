Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин перед приветственным банкетом на саммите АТЭС в Шэньчжэне, 18 ноября 2026 года (Фото: Iori Sagisawa/Pool via REUTERS)

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в интервью Radio NV рассказал, что Китай считает, что к обсуждению войны России против Украины будут привлечены Украина и Европа.

«Когда будут встречаться на троих (президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин — ред.), по меньшей мере, думаю, это (поражение Украиной Крымского моста — ред.) усилит позицию Си Цзиньпина не говорить об Украине. Потому что есть несколько важных моментов, и, например, Китай поддерживает вариант, что о войне в Украине нужно говорить в формате пяти: это должна быть плюс Украина и плюс Европа. И только тогда можно о чем-то договариваться. Поэтому думаю, что Китай будет заинтересован скорее говорить о прекращении огня», — заявил Леонов в эфире Radio NV.

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18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Си Цзиньпин уже провел двустороннюю встречу с Путиным. На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и РФ, в ходе которой они намерены обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия.

Войны в Украине среди тем переговоров Трампа, Путина и Си не будет, уточняли ранее в Белом доме. Газета FT писала, что Пекин стремится избежать обсуждения войн в Украине и Иране, а также центральной роли в мирных переговорах.