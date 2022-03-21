Китай предоставит Украине гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов

21 марта, 10:47
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Эвакуированные жители деревень прибывают в Бровары (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Эвакуированные жители деревень прибывают в Бровары (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Красный Крест Китая предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 1,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Sky News.

Это произошло после предупреждения президента США Джо Байдена о «последствиях» за любую помощь, которую Китай может оказать России в военных действиях на Украине.

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Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

18 марта президент США Джо Байден разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином и предупредил его о последствиях, если КНР решит помочь России. Последний заявил, что война в Украине не отвечает ничьим интересам.

В то же время Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к предоставлению помощи России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

Посол Китая в Украине заверил, что КНР никогда не нападет на Украину и будет помогать в экономическом направлении.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Китай Гуманитарная помощь Война России против Украины

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