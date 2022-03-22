Ни войны, ни мира. Китай хочет остаться безучастным к путинской агрессии — Bloomberg 22 марта, 01:34 Цей матеріал також доступний українською Лидер Китая Си Цзиньпин хочет сохранить нейтралитет (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Китайские власти вряд ли будут готовы предоставить поддержку и помощь России, но и не будут давить на путинский режим с призывом остановить войну против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Автор статьи считает, что власти Китая не хотят идти на противостояние с Западом из-за того, что 52% внешней торговли страны приходятся на США, ЕС и Японию. В то же время товарооборот с РФ едва достигает 4%.

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Отмечается, что подписание заявления о стратегическом партнерстве 4 февраля 2022 года стало для Китая скорее «обузой», так как страна может чувствовать необходимость поддерживать РФ. Аналитики также считают, что долгая война и поражение российских войск несет риски для экономики Китая.

Интерес журналистов также вызвали различия в пресс-релизах США и Китая после переговоров Джо Байден и Си Цзиньпина. Китайские СМИ больше обратили внимание «на приверженность Байдена непризнанию независимости Тайваня и нежеланию вести холодную войну между США и Китаем».

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

18 марта президент США Джо Байден разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином и предупредил его о последствиях, если КНР решит помочь России. Последний заявил, что война в Украине не отвечает ничьим интересам.

В то же время Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к предоставлению помощи России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

Посол Китая в Украине заверил, что КНР никогда не нападет на Украину и будет помогать в экономическом направлении.

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