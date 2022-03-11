Россия заплатит высокую цену в случае использования химоружия — Байден

11 марта, 20:01
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что если Россия применит химическое оружие в Украине, то она заплатит большую цену за свои действия.

В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что последствия для агрессора будут большими.

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«Я не буду говорить о каких-либо разведданных, но России в случае использования химического оружия придется заплатить высокую цену», — сказал Байден.

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10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании химического оружия со стороны РФ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Россия Российская агрессия Джо Байден Химическое оружие Война России против Украины

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