Россия заплатит высокую цену в случае использования химоружия — Байден
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден заявил, что если Россия применит химическое оружие в Украине, то она заплатит большую цену за свои действия.
В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что последствия для агрессора будут большими.
«Я не буду говорить о каких-либо разведданных, но России в случае использования химического оружия придется заплатить высокую цену», — сказал Байден.
10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании химического оружия со стороны РФ.
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