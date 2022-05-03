«Существенный шаг». Израиль решил увеличить военную помощь Украине после скандальных заявлений Лаврова — СМИ 3 мая, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Израиль (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине после оскорбительных заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова, сообщает Haaretz.

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Издание отмечает, что увеличение помощи будет «существенным шагом», хотя страна не планирует передавать Украине никакое вооружение, которое могло бы помочь ВСУ проводить операции наступательного характера. Также не планируется передавать Украине системы ПВО, современное вооружение и ударные системы.



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Решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине, вероятно, явилось следствием охлаждения отношений Израиля с Кремлем на фоне оскорбительных заявлений Лаврова, пишет Haaretz.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».



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