«Страны Запада, не бойтесь Путина!». Война в Украине изменит мир больше, чем теракты 11 сентября — интервью с Павлом Климкиным 6 марта, 12:34 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный переносит ребенка через разрушенный мост на окраины Киева. 3 марта 2022 года (Фото:Timothy Fadek, CNN)

Полномасштабная российско-украинская война, которая длится уже 11 сутки, изменит мир больше, чем теракты, совершенные в США 11 сентября 2001 года, убежден бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, что НАТО может сделать вместо закрытия неба над Украиной, почему результат войны России против Украины имеет решающее значение для существования Запада и кто может стать переговорщиком с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Видите ли вы политических «ястребов» на Западе, которые могут жестко ответить на ядерный шантаж Путина?

—— Технически достичь этого пока НАТО не может. Это же не Йенс Столтенберг руководит Альянсом. Он менеджер, а руководят Альянсом в Соединенных Штатах. Либо они принимают решение на основе консенсуса, либо им нужно найти этот консенсус. Как мы знаем, этот консенсус в [2008] в Бухаресте не нашелся. Этот консенсус обошелся Европе сегодняшней войной.



Можно бесконечно их винить, можно потом говорить, кто и что сделал и нет. Но давайте сейчас сделаем все, чтобы защитить Украину. Технически закрыть небо — это вопрос не одного дня. Тем более, что на востоке Украины это технически для Альянса будет очень тяжело. это тоже нужно честно сказать.

— Но хотя бы прикрыли столицу и ядерные объекты.

— 100%. Если вы не можете сделать все, сделайте необходимое. Я их долбаю последние дни. Прогресс есть, но, к сожалению, супермедленный. Они начинают понимать, что с Путиным так говорить нельзя.

Что меня раздражает? Что западный бизнес скорее понимает необходимость изоляции России, чем политики. Политики настолько осторожны, придумывают риски. Как сказал Черчилль, политики определяют приоритеты и определяют под них ресурсы. Чтобы быть политиком, не нужно быть менеджером. Менеджеры не могут быть политиками. О чем я им и говорю: «Не можете сделать все, сделайте начало — закройте часть. Дайте нам то, что нужно в режиме реального времени. Они начинают предоставлять Стингеры только после того, как на нас напали. Понимая, что установить технически такую зону над всей Украиной будет сложно, Североатлантический союз мог бы сделать больше, говорить более последовательным, четким и жестким языком, поскольку Путин понимает только язык силы и тогда он начинает разговаривать.

Нам нужно говорить американцам, что они должны сделать все, что в их силах, чтобы нас поддержать. Если политически не готовы закрыть небо, сделайте все остальное, но не на 100%, а на 1000%.

— Предоставят ли нам страны Запада современные системы противовоздушной обороны и истребители, чтобы Путин не уничтожал наши города?

— Нужно из них выбивать. Я очень на это надеюсь, и этим занимаюсь последние дни. С самолетами тоже история: то дают, то не дают. Они очень боятся Путина. Я их призываю прекратить Путина бояться. Когда-то Иоанн Павел II сказал фразу, которая, по-моему, должна пройти через каждую жизнь и сейчас проходит через жизнь каждого украинца. Он сказал: «Не бойтесь!». Он перестал бояться и благодаря ему пол-Европы освободилось. Сейчас нужно перестать бояться Путина. Это главное, что должно измениться в головах западных политиков.

— Эту фразу Иоанн Павел II взял из Священного Писания.

— Мы читали, когда были маленькими, но для Иоанна Павла II это стало лозунгом. Одно дело, когда ты это читаешь, а другое — когда делаешь это принципом жизни. Сейчас мир меняется. Война русско-украинская изменит мир (не шучу, не преувеличиваю) больше, чем 9/11 — теракт в 2001 году. Теперь все будет меняться. Кто-то этого боится. Мы, украинцы, уже ничего не боимся, поэтому не бойтесь, вылезайте из своих теплых ванн, иначе история вас из этих теплых ванн повыдергивает. Это мы должны говорить нашим партнерам, иначе они будут пытаться считать и реагировать на действия Путина. В конце концов, они должны коренным образом изменить свое поведение и начинать делать все проактивно: сначала они, а затем Путин. Сейчас они пытаются реагировать.

— Путину не нравится поведение украинской власти. Это сюрреализм. Он сошел с ума в бункере или продолжает ядерный шантаж?

— Он совершенно искренне верит в то, что делает. У нас считают, что он пытается поднимать ставки, но он совершенно искренне верит, что он последний, кто собирает русские земли в империю, что он последний спасатель, иначе Россию разрушат. Он придумывает истории о ракетном потенциале, о ядерном, что мы хотим ему угрожать ядерным оружием и весь этот бред бесконечный, но всем уже, к сожалению, не смешно. Тем не менее, все прекрасно понимают, что все эти угрозы — это тотальный бред, никаких угроз нет. Когда-то Бисмарк сказал, что превентивная война — это, как совершить самоубийство, когда ты опасаешься смерти. Этот путь — это самоубийство России, но нам от этого не легче.

— Вчера президентский борт РФ через Исландию улетал в Вашингтон. Что это значит и кто на борту?

— Честный ответ: я не знаю. Я знаю, что у них много каналов разговаривать, для этого не нужно поднимать правительственный самолет. Если его подняли, они хотят сказать, что переговоры ведутся через нашу голову. Я всегда говорю всем партнерам (тем, кого я люблю, тем, кого я критикую, тем, к кому я отношусь по-другому): за все эти годы вы должны были научиться, что «надеть» что-то на голову украинцам невозможно. Я не верю, что американцы нас бросят, поскольку иначе американцы предадут себя и предадут Запад. Если Путин победит в Украине даже отчасти, это будет для Запада фундаментальным поражением. Это для Запада будет не меньшее поражение, чем для Украины. Запад тогда может сказать, что его историческая эпоха закончилась.

— С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом должен быть у Путина разговор. Премьер Израиля Нафтали Беннет посетил Москву. О чем это говорит?

— Нефтали Беннет — очень интересная личность и если он приступит к делу — это было бы очень хорошо. Мне все равно, кто будет нам помогать: будут ли это турки, или это будут израильтяне. Важно, чтобы они убедили Путина, что у него нет победы в этой ситуации.

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