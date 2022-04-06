Италия намерена вернуть посла в Киев — МИД

6 апреля, 18:26
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Флаг Италии (Фото:MLbay / pixabay)

Флаг Италии (Фото:MLbay / pixabay)

Министр иностранных дел Луиджи ди Майо заявил, что правительство рассматривает возможность возвращения посла в Киев.

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Об этом сообщает iL Fatto Quotidian.

«Италия рассматривает возможность возвращения посольства в Киев для обеспечения безопасности. Это предполагает анализ безопасности на местах, что мы и делаем, и координацию со всеми нашими партнерами», — заявил ди Майо.

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Он также добавил, что возвращение посла Пьера Франческо Зазо в Киев — это отличный сигнал, который позволит Италии быть ближе к украинским институтам и украинскому народу.

5 апреля Италия выслала 30 российских дипломатов из-за соображений национальной безопасности.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Италия Посол Война России против Украины

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