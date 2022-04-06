Италия намерена вернуть посла в Киев — МИД 6 апреля, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Флаг Италии (Фото:MLbay / pixabay)

Министр иностранных дел Луиджи ди Майо заявил, что правительство рассматривает возможность возвращения посла в Киев.

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Об этом сообщает iL Fatto Quotidian.

«Италия рассматривает возможность возвращения посольства в Киев для обеспечения безопасности. Это предполагает анализ безопасности на местах, что мы и делаем, и координацию со всеми нашими партнерами», — заявил ди Майо.

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Он также добавил, что возвращение посла Пьера Франческо Зазо в Киев — это отличный сигнал, который позволит Италии быть ближе к украинским институтам и украинскому народу.

5 апреля Италия выслала 30 российских дипломатов из-за соображений национальной безопасности.

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