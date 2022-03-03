Самообман диктатора. История жестко осудит Путина за войну против Украины — The Economist 3 марта, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:The Economist/Depositphotos)

Президент России напал на соседнюю страну без провокаций с ее стороны, пишет в статье History will judge Vladimir Putin harshly for his war издание The Economist.

В то удручающее серое утро 24 февраля, когда все началось, нападение на Украину по приказу президента России Владимира Путина уже казалось до тошноты неизбежным. Впрочем, ничто в этой войне не было неизбежным. Этот конфликт полностью продукт российского президента. И в боях, и в предстоящей нищете будет много украинской и русской крови. И каждая ее капля будет пролита на руки Путина.

Все те месяцы, которые Путин провел в уединении и в которые на границах с Украиной собралось около 190 тысяч военных, звучал вопрос: чего этот человек хочет? Теперь, когда стало ясно, что он хочет войны, вопрос в другом: где он остановится?

Если послушать путинскую речь перед вторжением, то он хотел заставить мир поверить, что он не остановится ни на чем. В боевой речи, записанной 21 февраля и опубликованной в момент, когда против братских славян полетели первые залпы крылатых ракет, российский президент выступил против «империи лжи», которой назвал Запад. Бряцая ядерным арсеналом, он четко пригрозил «раздавить» любую страну, которая станет у него на пути.

Первые сообщения, среди которых и неподтвержденные, лишь подчеркнули масштабы его амбиций. Поговаривали, что российский президент может удовлетвориться контролем над Донецкой и Луганской областями восточной Украины, где расположены небольшие, поддерживаемые Россией анклавы, предмет дипломатии в последний момент. Но все это померкло перед лицом масштабного нападения.

По новостным сообщениям, российские войска пересекли границу на востоке и двинулись на Харьков, второй по размерам город в Украине, на юге вышли из Крыма в Херсон, а из Беларуси на севере пошли на Киев, столицу Украины. Их численность непонятна, но Путин, похоже, хочет всю Украину, как и утверждала все это время американская и британская разведка. Он отложил ежедневные просчеты политических рисков и преимуществ — им сейчас руководит опасная и обманчивая идея, что у него — встреча с историей.

Именно поэтому, если Путин захватит большую часть Украины, этот собиратель земель не остановится на установлении мира на границах. Вероятно, что в страны НАТО, когда-то входившие в Россию, он не будет вторгаться — по крайней мере, не сразу. Но, ослепленный победой, начнет против них кибератаки и информационную войну, которые не дотягивают до конфликта.

Путин именно так и будет угрожать НАТО, потому что убежден, что НАТО представляет угрозу России и ее народу. В своем выступлении в начале недели он свирепствовал по поводу расширения Альянса на восток, а позже осудил фиктивный «геноцид», который, по его словам, Запад спонсирует в Украине. Путин не способен сказать своему народу, что его армия воюет против получивших свободу украинских братьев и сестер, поэтому говорит им, что Россия ведет войну против Америки, НАТО и их приспешников.

Противная правда в том, что Путин напал на суверенную соседнюю страну без провокаций с ее стороны. Он одержим оборонительным альянсом к западу от России и попирает принципы, на которых держится мир 21 века. Поэтому мир должен заставить его дорого заплатить за эту агрессию.

Для начала нужны масштабные карательные санкции против российской финансовой системы, ее высокотехнологичных отраслей и финансовой элиты. Перед вторжением, когда Россия признала две «республики», Запад наложил только умеренные санкции. Больше сомневаться нельзя. Несмотря на то, что Россия принялась строить прочную экономику, она все равно связана с миром: для нее это будет ударом, как показывает первоначальное падение российской фондовой биржи на 45%.

По правде, санкции навредят и Западу. После вторжения цены на нефть взвились выше 100$ за баррель. Россия — основной поставщик газа в Европе. Она экспортирует такие металлы, как никель и палладий и вместе с Украиной экспортирует пшеницу. Это станет проблемой на фоне того, что мировая экономика и без того борется с инфляцией и сбоями в цепях поставок. Но тот факт, что Запад готов пострадать от санкций, посылает путину сигнал, что Западу небезразличны его преступления.

Вторая задача — усилить восточный фланг НАТО. До сих пор Североатлантический союз пытался придерживаться пакта, подписанного с Россией в 1997 году, ограничивающего деятельность НАТО в бывшем советском блоке. Альянс должен разорвать его и воспользоваться полученной свободой для размещения войск на востоке. На это уйдет время. Тем временем, НАТО должны доказать свое единство и решительность немедленным развертыванием сил быстрого реагирования численностью 40 000 человек в прифронтовых государствах. Эти войска подтвердят доктрину Альянса, что нападение на одного члена — это нападение на всех. А еще пошлют сигнал Путину: чем дальше в Украине он будет продвигаться, тем выше вероятность усиления присутствия НАТО на границах — с точностью до того, к чему он стремится.

Мир должен помочь Украине защитить себя и свой народ. Бремя страданий будут нести они. Уже через несколько часов после начала войны появились первые сообщения о жертвах среди военных и гражданского населения. Президент Владимир Зеленский призвал своих соотечественников сопротивляться. Им придется выбрать, как и где сопротивляться Путину, его армии и приспешникам, если он установит марионеточное правительство в Киеве. НАТО не планирует вводить войска в Украину, и это правильно, потому что существует страх ядерного противостояния. Но члены Альянса должны помочь Украине: оружием, деньгами, убежищем для беженцев и, при необходимости, для правительства в экзилии.

Некоторые скажут, что бросать такие вызовы Путину рискованно, поскольку он потерял связь с реальностью и может осуществить эскалацию, просчитаться или скооперироваться с Китаем. Но это уже просчет. После 22 лет у власти даже диктатор со сверхразвитым ощущением собственного назначения имеет обоняние выживания и приливов и оттоков власти. Многие россияне, которым непонятен этот кризис, пришедший ниоткуда, могут без энтузиазма воспринять смертельную войну против своих братьев и сестер в Украине. Запад может этим воспользоваться.

Уступчивость перед Путиным в надежде, что он начнет хорошо себя вести, это еще большая опасность. Даже Китай должен видеть, что бушующий через границы человек — это угроза стабильности, к которой они стремятся. Чем свободнее Путин будет продвигаться вперед сегодня, тем решительнее он будет навязывать свое видение завтра. И все больше крови будет пролито, чтобы наконец его остановить.

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