Число может удвоиться. Испания приняла 30 тысяч беженцев из Украины — премьер
Люди, спасающиеся от вторжения России в Украину, стоят в очереди на украинско-польской границе (Фото:REUTERS/Hannah McKay)
В Испании официально зарегистрировано почти 30 тысяч беженцев, спасающихся от войны в Украине.
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Об этом сообщил премьер-министр Педро Санчес, передает ВВС.
По его словам, в ближайшие дни это число может более чем удвоиться.
По последним данным ООН, более четырех миллионов человек покинули Украину после вторжения России 24 февраля.
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