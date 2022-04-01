Число может удвоиться. Испания приняла 30 тысяч беженцев из Украины — премьер 1 апреля, 06:44 Цей матеріал також доступний українською Люди, спасающиеся от вторжения России в Украину, стоят в очереди на украинско-польской границе (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В Испании официально зарегистрировано почти 30 тысяч беженцев, спасающихся от войны в Украине.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщил премьер-министр Педро Санчес, передает ВВС.

По его словам, в ближайшие дни это число может более чем удвоиться.

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По последним данным ООН, более четырех миллионов человек покинули Украину после вторжения России 24 февраля.

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