«Не первая, не вторая и не последняя». Бавовна в Москве развенчивает миф о России как сверхдержаве — ГУР 25 июля, 17:41 Поврежденные в результате атаки беспилотника окна здания в Москве, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV заявил, что очередная бавовна в Москве развенчивает миф о России как сверхдержаве.

«Это еще один минус мифа (уже бывшего и разбитого по многим направлениям) относительно России как сверхдержавы. Представить себе подобную ситуацию в отношении Китая, например, или Соединенных Штатов Америки вряд ли представляется возможным. Путин сегодня довел собственную страну и столицу страны до такой ситуации, когда бавовна там уже не первая, не вторая и точно не последняя», — заявил Юсов в эфире Radio NV.

Видео дня

Представитель ГУР констатировал, что «сегодня (интервью записано 24 июля — ред.) весь мир увидел, что до центра российской столицы, до центра этого поселения на болотах, что-то долетает».

Он подчеркнул, что речь идет о территории, на которой расположены «важные, с точки зрения безопасности, пункты и места для оккупантов, связанные со спецслужбами, с сектором безопасности и со многими другими вещами», которые россияне не могут защитить.

Утром в понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ.

Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны сообщила, что атака на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Журналисты выяснили, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия Панцирь-С1, размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там, однако не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.