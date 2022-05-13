Глава Пентагона поговорил с Шойгу впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину

13 мая, 18:48
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Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину поговорил с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Война России против Украины — главные события 13 мая

В сообщении на сайте Пентагона сказано, что Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и «подчеркнул важность сохранения линий связи». Это был первый разговор Остина и Шойгу с 18 февраля.

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В министерстве обороны страны-агрессора говорят, что собеседники обсудили «вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине».

В начале апреля Ллойд Остин говорил, что неоднократно пытался поговорить с Шойгу после начала полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, но тот не отвечал.

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В марте Шойгу на две недели пропал из публичного пространства. По данным The New York Times, на фоне потерь и неудач российских оккупантов в Украине между ним и российским диктатором Владимиром Путиным растет напряжение.

Путин и Шойгу молчат, потому что терпят неудачи – Михаил Рубин, издание Проект

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Сергей Шойгу Россия-США Пентагон Минобороны США Ллойд Остин Война России против Украины

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