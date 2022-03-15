Глава МИД Турции на этой неделе посетит Россию и Украину 15 марта, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду 16 марта посетит Россию, а на следующий день — Украину. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, сообщает агентство Anadolu.

«Сегодня я направляю нашего министра иностранных дел в Россию. Завтра у него переговоры в Москве, а в четверг он поедет в Украину», — рассказал Эрдоган.

10 марта в Турции прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, но достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи глава МИД Украины. Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».

По словам Мевлюта Чавушоглу, который был посредником на переговорах Кулебы и Лаврова, российский диктатор Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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