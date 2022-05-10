«Наука после этой агрессивной войны». Германия настаивает на полноценном членстве Украины в ЕС — Бербок 10 мая, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Анналена Бербок в Украине (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Германия не сомневается в европейских перспективах Украины и видит ее полноправным членом Евросоюза. В частности потому, что Киев показал, что является частью Европы.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Украина однозначно показала, что является частью Европы, поэтому заявка на членство в Евросоюзе выглядит логичной.

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«Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны», — отметила Бербок.

Она добавила, что Европейский союз в контексте предоставления статуса кандидата найдет путь для того, чтобы Украина вступила в ЕС.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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