Шольц о поставках вооружения Украине: Путин не оставил нам другого выбора 9 мая, 18:03 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Britta Pedersen/Pool via REUTERS)

Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину во время российской агрессии. Российский диктатор Владимир Путин не оставил другого выбора.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

«Владимир Путин не оставляет нам другого выбора», — сказал Шольц.

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По словам канцлера, Германия и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с РФ.

В своем обращении по случаю годовщины окончания Второй мировой войны канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.

Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину 9 мая.

Он отметил, что во время своего недавнего разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером пригласил и его, и Шольца в Украину.

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