Шольц о поставках вооружения Украине: Путин не оставил нам другого выбора
Олаф Шольц (Фото:Britta Pedersen/Pool via REUTERS)
Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину во время российской агрессии. Российский диктатор Владимир Путин не оставил другого выбора.
Война России против Украины — главные события 9 мая
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.
«Владимир Путин не оставляет нам другого выбора», — сказал Шольц.
По словам канцлера, Германия и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с РФ.
В своем обращении по случаю годовщины окончания Второй мировой войны канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.
Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину 9 мая.
Он отметил, что во время своего недавнего разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером пригласил и его, и Шольца в Украину.
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