Цель — командовать наступлением. Начальник генштаба РФ Герасимов прибыл в район Изюма — СМИ 28 апреля, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Украинские военные журналисты из своих источников узнали, что в Изюм лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, Герасимов якобы прибыл в пункт управления войсками РФ в районе Изюма.

Видео дня

Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. Это может быть красноречивым свидетельством, что российское руководство всерьез сосредоточено на достижении каких-либо тактических побед на Донбассе.

24 марта в Пентагоне заявили, что высшее военное руководство РФ отказывалось от общения со своими коллегами из США. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава генштаба РФ Валерий Герасимов отказались от телефонных разговоров с коллегами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.