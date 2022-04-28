Цель — командовать наступлением. Начальник генштаба РФ Герасимов прибыл в район Изюма — СМИ

28 апреля, 16:26
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Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Украинские военные журналисты из своих источников узнали, что в Изюм лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

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Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, Герасимов якобы прибыл в пункт управления войсками РФ в районе Изюма.

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Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. Это может быть красноречивым свидетельством, что российское руководство всерьез сосредоточено на достижении каких-либо тактических побед на Донбассе.

https://www.youtube.com/watch?v=v5y6rhImFuM

24 марта в Пентагоне заявили, что высшее военное руководство РФ отказывалось от общения со своими коллегами из США. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава генштаба РФ Валерий Герасимов отказались от телефонных разговоров с коллегами.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Изюм Харьковская область Минобороны РФ Валерий Герасимов Война России против Украины

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